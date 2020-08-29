Перес получил предупреждение

После третьей тренировки Гран При Бельгии стюарды вызвали к себе Серхио Переса для объяснений по поводу блокировки Романа Грожана.

Рассмотрев обстоятельства произошедшего, гонщику Racing Point было вынесено официальное предупреждение.

В решении стюардов сказано, что обычно они не предпринимают никаких санкций за блокировку на свободных заездах, но на этот раз решено вынести предупреждение, поскольку перед началом уик-энда Майкл Маси отдельно акцентировал внимание на подобных инцидентах.