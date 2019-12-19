ФБУ отклонила апелляцию Днепра на решение оштрафовать и дисквалифицировать президента клуба

Исполком Федерации баскетбола Украины отклонил апелляцию Днепра на решение оштрафовать на 52 000 гривен и дисквалифицировать на два матча президента клуба Валерия Кондратьева, сообщает официальный сайт организации.
Кондратьев и днепровский клуб были наказаны из-за скандала в матче регулярного сезона Суперлиги между Днепром и Киев-Баскетом (75:78).
После поединка с Киев-Баскетом Кондратьев, а также болельщики Днепра — Игорь Коломойский (в составе команды играет сын украинского олигарха — Грегори) и Валерий Гуляев угрожали физической расправой бригаде арбитров и в частности, главному судье встречи Андрею Бабику.