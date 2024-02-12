Подивіться, у чиїй компанії Леброн переглядав Супербоул. Разом з Королем та його агентом на трибуні сидів багаторічний суперник

Уночі 12 лютого відбувалася головна спортивна подія року в США – Супербоул. Іншими словами: фінал чемпіонату Штатів з американського футболу. Цьогоріч дві найкращі команди НФЛ зустрічалися на арені у Лас-Вегасі. «Канзас» здобув епічну перемогу над «Сан-Франциско» з рахунком 25:22, занісши вирішальний тачдаун за три секунди до кінця гри.

Звичайно, вже багато років ця подія стає магнітом для зірок з усіх можливих індустрій. Лідер «Лейкерс» Леброн Джеймс уже не вперше прилітає поспостерігати за зустріччю: сьогодні в компанії свого агента Річа Пола та близького друга Дреймонда Гріна з «Голден Стейт»:

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