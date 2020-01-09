Кличко вернется в ринг в 2020 году – астролог

Звезды предсказывают возвращение украинца в бокс

#Кличко, #Росс

Источник – klitschko-brothers.com.

Звезды пророчат возвращение в профессиональный спорт легенды мирового бокса, одного из самых доминирующих чемпионов в истории супертяжелого веса Владимира Кличко.

Об этом специалист по астрологии Влад Росс заявил в интервью Сегодня.

“Есть такое понятие – хорарная астрология. Хорар в переводе с греческого – час. Это когда звезды могут отвечать на конкретно поставленный вопрос, который вы в данный момент задаете. И вот звезды на небе сейчас дают четкую картинку, которая восходит на восточной точке гороскопа – асценденте. И получается – полный мужчина возвращается обратно между голубями, которые собираются у его ног. Это фермер везет тележку с плодами, которые он сорвал. И направляется обратно к себе на ферму.

Я вижу новые неожиданные цели, выдающиеся возможности. Это говорит о том, что действительно, Кличко нужно возвращаться на ринг – он будет иметь большой успех, – предрекает Влад Росс. – Как минимум первый бой, если Владимир вернется, он может выиграть очень серьезно, мощно. Если бы я сейчас его консультировал, конечно, сказал бы ему: Да, возвращайся в ринг. В момент, когда вы задаете этот вопрос, в соединении находятся Юпитер и Солнце. Юпитер – это счастье, удача, большие возможности. Причем в девятом доме – а это возможности за рубежом, на международной арене”, – отметил Росс.