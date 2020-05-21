Четверг, 21 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксФьюри: Как и раньше я толстый, уродливый, лысый
Бокс

Фьюри: Как и раньше я толстый, уродливый, лысый

AdminНет комментариев
Добавлено

Боксер в очередной раз отличился необычным заявлением

#Тайсон

Источник – Boxingnews 24.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри является жирным и уродливым.

Об этом заявил сам боксер.

“Меня списывали со счетов, потому что у меня не было красивого тела, потому что в 28 лет у меня были проблемы психологического характера, потому что я поменял десять тренеров. Но сегодня я все еще с вами. Я по-прежнему толстый, уродливый, лысый, но по-прежнему неудержим. Не могу дождаться возвращения на ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера”, – сказал Фьюри.

В предыдущем бою Тайсон Фьюри дрался с Деонтеем Уайлдером и, нокаутировав его в седьмом раунде, отобрал пояс чемпиона мира по версии WBC.

Читайте также:  Сопернику Далакяна грозит штраф в 25 тысяч долларов

Ранее Фьюри заявлял, что перед боем с Кличко его все хоронили.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

20 − 19 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Украинская промоутерская компания объявила о паузе в работе

Фьюри: Не могу дождаться, когда снова набью лицо Уайлдеру

Беринчик призвал подписать петицию о блокировании доступа к сексу в Украине

Уайлдер: Пусть Кличко возвращается и покажет, на что способен

Ломаченко полетит в США через Москву

Закрыть