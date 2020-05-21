Фьюри: Как и раньше я толстый, уродливый, лысый

Боксер в очередной раз отличился необычным заявлением

#Тайсон

Источник – Boxingnews 24.

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри является жирным и уродливым.

Об этом заявил сам боксер.

“Меня списывали со счетов, потому что у меня не было красивого тела, потому что в 28 лет у меня были проблемы психологического характера, потому что я поменял десять тренеров. Но сегодня я все еще с вами. Я по-прежнему толстый, уродливый, лысый, но по-прежнему неудержим. Не могу дождаться возвращения на ринг, хочу снова размазать Деонтея Уайлдера”, – сказал Фьюри.

В предыдущем бою Тайсон Фьюри дрался с Деонтеем Уайлдером и, нокаутировав его в седьмом раунде, отобрал пояс чемпиона мира по версии WBC.

Ранее Фьюри заявлял, что перед боем с Кличко его все хоронили.