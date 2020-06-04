Тревожный сигнал для Усика: Промоутер украинца отменил три вечера бокса

Коронавирус не позволяет организовать вечера бокса

#Гірн, #Усик

Источник – ua-football.com.

Промоутерская компания Matchroom Boxing отменила из-за пандемии коронавирус три вечера бокса.

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Были отменены вечера бокс – 27 июня в Ньюкасле, 4 июля в Манчестере и 11 июля в Кардиффе.

4 июля в Манчестере должен был состояться бой между временным чемпионом WBC Ділліаном Уайтом и российским ветераном Александром Поветкиным. Новая дата поединка неизвестна.

Отметим, что в Matchroom Boxing перенесли несколько отмененных боев на октябрь, что может быть плохим сигналом для украинца Александра Усика, который в июле со второй попытки в Лондоне планировал драться с британцем Дереком Чисорой.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.