Тревожный сигнал для Усика: Промоутер украинца отменил три вечера бокса

Коронавирус не позволяет организовать вечера бокса
#Гірн, #Усик
Источник – ua-football.com.
Промоутерская компания Matchroom Boxing отменила из-за пандемии коронавирус три вечера бокса.
Об этом сообщает Matchroom Boxing.
Были отменены вечера бокс – 27 июня в Ньюкасле, 4 июля в Манчестере и 11 июля в Кардиффе.
4 июля в Манчестере должен был состояться бой между временным чемпионом WBC Ділліаном Уайтом и российским ветераном Александром Поветкиным. Новая дата поединка неизвестна.
Отметим, что в Matchroom Boxing перенесли несколько отмененных боев на октябрь, что может быть плохим сигналом для украинца Александра Усика, который в июле со второй попытки в Лондоне планировал драться с британцем Дереком Чисорой.
Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.