Четверг, 4 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяБоксТревожный сигнал для Усика: Промоутер украинца отменил три вечера бокса
Бокс

Тревожный сигнал для Усика: Промоутер украинца отменил три вечера бокса

AdminНет комментариев
Добавлено

Коронавирус не позволяет организовать вечера бокса

#Гірн, #Усик

Источник – ua-football.com.

Промоутерская компания Matchroom Boxing отменила из-за пандемии коронавирус три вечера бокса.

Об этом сообщает Matchroom Boxing.

Были отменены вечера бокс – 27 июня в Ньюкасле, 4 июля в Манчестере и 11 июля в Кардиффе.

4 июля в Манчестере должен был состояться бой между временным чемпионом WBC Ділліаном Уайтом и российским ветераном Александром Поветкиным. Новая дата поединка неизвестна.

Читайте также:  Гірн: Допинг Миллера вызывает у меня отвращение

Отметим, что в Matchroom Boxing перенесли несколько отмененных боев на октябрь, что может быть плохим сигналом для украинца Александра Усика, который в июле со второй попытки в Лондоне планировал драться с британцем Дереком Чисорой.

Напомним, Чисора выражал желание помочь Поветкину подготовиться к бою с Уайтом.

Источник: champion.com.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

один × 5 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Бокс
Джошуа: Если Пулев хочет увидеть битву двух чемпионов, то пусть отойдет в сторону

Уоррен: Фьюри Больше хочет боя с Джошуа

Украинский медіасервіс стал официальным транслятором боев Top Rank

Фьюри: Откажусь сражаться без зрителей

Лучший боксер мира неожиданно сменил соперника

Закрыть