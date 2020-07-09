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Бокс

Ломаченко начал тренировочный лагерь перед боем с Лопесом

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Украинский боксер пока готовится в Украине

#Ломаченко

Источник – Boxingnews24.

Чемпион мира по версиям WBC Franchise, WBO и WBA в легком весе украинец Василий Ломаченко начал полноценную подготовку к бою с обладателем пояса IBF Теофімо Лопесом.

Об этом заявил журналист ESPN Марк Кригель.

“На днях Василий Ломаченко официально начал тренировочный лагерь, исходя из слов его менеджера Егіс Клімас”, – сказал Кригель.

Василий готовится сейчас в Украине, где проведет общефизической подготовки, а затем уже отправится на спарринги в США.

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Накануне стало известно, что бой Ломаченко – Лопес может состояться в октябре.

Источник: champion.com.ua
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