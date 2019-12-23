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Понедельник, 23 декабря, 2019
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Футбол

Колос может подписать ещё одного известного новичка

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Богданов

Дебютант элитного дивизиона чемпионата Украины коваливский “Колос” во время зимнего трансферного окна может пополнить ряды своего клуба экс-полузащитником сборной Украины Андреем Богдановым.

Как сообщает Динамомания, “Колос” рассматривает известного полузащитника в качестве усиления состава. После того, как Богданов покинул черниговскую “Десну”, он является свободным агентом, что позволяет клубу с Коваливки подписать с ним контракт бесплатно.

Напомним, ранее “Колосу” удалось подписать экс-форварда сборной Исландии Арни Вильхяльмссона, также клубу приписывали интерес к Евгению Хачериди.

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Тэги: Андрей БогдановДеснаКолос
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