Металлист-1925 определился с трансферными целями на зиму

Главный тренер харьковского “Металлист-1925” Андрей Демченко рассказал о трансферных планах клуба на зимнее межсезонье.

Вчера “Металлист-1925” объявил о подписании защитника Сергея Ченбая, но на этом трансферная политика клуба не заканчивается.

«Последняя игра продемонстрировала нашу проблему в центре защиты и то, что нам не хватает глубины состава. Также нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники».

«Мы понимаем, что у нас есть основа и нам нужно точечное усиление, чтобы не ошибаться, как это было летом. Тогда было несколько ошибочных решений, это правда. Сейчас зима, будет больше времени на просмотр и анализ», — цитирует Демченко официальный сайт Металлиста 1925.