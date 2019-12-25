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Футбол

Металлист-1925 определился с трансферными целями на зиму

Андрей ОгородникНет комментариев
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Андрей Демченко

Главный тренер харьковского “Металлист-1925” Андрей Демченко рассказал о трансферных планах клуба на зимнее межсезонье.

Вчера “Металлист-1925” объявил о подписании защитника Сергея Ченбая, но на этом трансферная политика клуба не заканчивается.

«Последняя игра продемонстрировала нашу проблему в центре защиты и то, что нам не хватает глубины состава. Также нужен игрок в опорную зону, нападающий и крайние полузащитники».

«Мы понимаем, что у нас есть основа и нам нужно точечное усиление, чтобы не ошибаться, как это было летом. Тогда было несколько ошибочных решений, это правда. Сейчас зима, будет больше времени на просмотр и анализ», — цитирует Демченко официальный сайт Металлиста 1925.

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Тэги: Андрей ДемченкоМеталлист 1925Первая лига
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