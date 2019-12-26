Стали известны соперники Динамо на зимних сборах

Киевское “Динамо” определилось со спарринг партнерами на зимних сборах, которые впервые за почти пятнадцать лет клуб проведет в Турции.

Как уже сообщалось ранее, команда Алексея Михайличенко планировала провести два зимних сбора, во время которых было запланировано провести 6-8 товарищеских поединка.

Сегодня стали известны соперники на сборах команд в Белеке.

В рамках товарищеского турнира из трех участников Gloria Cup киевляне сыграют с «Вардаром» (21 января) и «Хайдуком» (24 января).

Кроме того, запланированы еще 4 контрольных матча: против «Легии» (19 января), «Нефтчи» (20 января), брестского «Динамо» (27 января) и «Кайрата» (28 января).