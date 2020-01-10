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Футбол

Официально: Максим Дегтярев вернулся в Олимпик

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Дегтярев

Непродолжительным оказалось пребывание Максима Дегтярева в составе черниговской “Десны”, куда он перебрался летом на правах аренды.

Не сумев справиться с конкуренцией в составе “северян”, воспитанник донецкого “Металлурга” вернулся в “Олимпик”, о чем сообщает официальный сайт клуба.

Напомним, в прошлом сезоне на счету 26-летнего форварда было восемь голов и одна результативная передача в составе “Олимпика”. Осенью, в составе “Десны”, он забил два гола и отдал две передачи в 15 матчах во всех турнирах.

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Тэги: ДеснаМаксим ДегтяревОлимпик
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