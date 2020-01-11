Вукоевич возглавил сборную Хорватии U-23

Экс-любимец киевского “Динамо” Огнен Вукоевич получил ещё одну должность в Федерации футбола Хорватии.

Помимо того, что бывший игрок украинского гранда работает скаутов в национальной сборной Хорватии, тренируют молодежную сборную U-20, теперь ему было поручено работать ещё и во главе сборной Хорватии U-23.

После того, как сборная двадцатитрехлетних не пробилась на Олимпиаду, руководство хорватского футбола решило сменить тренера. Команда U-23 проведет перед стартом ЕВРО 2020 несколько товарищеских матчей, чтобы определится с резервом для главной команды.