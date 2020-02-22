Реал откажется от Погба ради трансфера диаманта Ренна

Высокая стоимость Поля Погба и завышенные требования “Манчестер Юнайтед” вынуждают руководство мадридского “Реала” искать альтернативные варианты в центр поля.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, летом “королевский клуб” попытается подписать восходящую звезду чемпионата Франции Эдуардо Камавингу . Чтобы убедить “Ренн” отпустить их таланта “Реал” готов предложить около 70 миллионов евро компенсации.

Отметим, в нынешнем сезоне семнадцатилетний Эдуардо Камавингп отыграл во всех турнирах за “Ренн” 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.