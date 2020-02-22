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Футбол

Реал откажется от Погба ради трансфера диаманта Ренна

Андрей ОгородникНет комментариев
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Эдуардо Камавинга

Высокая стоимость Поля Погба и завышенные требования “Манчестер Юнайтед” вынуждают руководство мадридского “Реала” искать альтернативные варианты в центр поля.

Как сообщает авторитетное испанское издание Marca, летом “королевский клуб” попытается подписать восходящую звезду чемпионата Франции Эдуардо Камавингу . Чтобы убедить “Ренн” отпустить их таланта “Реал” готов предложить около 70 миллионов евро компенсации.

Отметим, в нынешнем сезоне семнадцатилетний Эдуардо Камавингп отыграл во всех турнирах за “Ренн” 32 матча, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: РеалРеннЭдуардо Камавинга
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