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Футбол

Назарина пропустит львовское дерби

Андрей ОгородникНет комментариев
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Егор Назарина

из немногих светлых пятен львовских “Карпат” в нынешнем сезоне Егор Назарина не сможет помочь своему клубу в важнейшем матче против ФК “Львов”.

В матче 21 тура против “Александрии” полузащитник получил желтую карточку, которая стала для игрока четвертой в нынешнем сезоне. По регламенту он обязан пропустить следующий матч через дисквалификацию

Напомним, львовские “Карпаты” являются главными претендентами на вылет в Первую лигу. ФК “Львов” является одним из конкурентов за сохранение прописки в элите.

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Тэги: Егор НазаринаКарпатыФК Львов
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