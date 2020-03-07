Назарина пропустит львовское дерби

из немногих светлых пятен львовских “Карпат” в нынешнем сезоне Егор Назарина не сможет помочь своему клубу в важнейшем матче против ФК “Львов”.

В матче 21 тура против “Александрии” полузащитник получил желтую карточку, которая стала для игрока четвертой в нынешнем сезоне. По регламенту он обязан пропустить следующий матч через дисквалификацию

Напомним, львовские “Карпаты” являются главными претендентами на вылет в Первую лигу. ФК “Львов” является одним из конкурентов за сохранение прописки в элите.