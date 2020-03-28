Защитника “Динамо” сватают в “Марсель”

Защитник “Динамо” Никита Бурда привлек к себе внимание французских журналистов. Сообщает сайт EURO.com.ua

Известный французский спортивный обозреватель Мурат Артс советует “Марселю” рассмотреть возможность украинского защитника.

По его мнению, Бурда мог помочь французскому гранду заменить основного защитника команды хорвата Дуэ Чалета-Цара.

“До травмы Бурда был ключевым игроком “Динамо”. Он очень сильный защитник, и способен хорошо делать то, что сейчас хорошо делает в “Марселе” Чалет-Царь. Так, немного украинцев добивались успеха за границей, но те, кто оказывался на это способен выезжали из страны в правильное время для своей карьеры. Для Бурды, вероятно, такое время настало.

Как и Чалет-Царь, Бурда – это футболист, который потенциально может быть очень дорогим на рынке, если сумеет провести хотя бы полгода на серьезном уровне в “Марселе”, – цитирует Артса sport.ua со ссылкой на footballclubdemarseille.fr.

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Добавим, из-за тяжелой травмы Бурда провел за “Динамо” всего 7 матчей в текущем сезоне.