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Шахтер претендует на звезду Гремио

Андрей ОгородникНет комментариев
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Матеус

Донецкий “Шахтер” во время летнего трансферного окна может усилить свой состав одним из лидеров бразильского “Гремио” Матеусом Энрике Соузой.

По информации Manchester Evening News, чемпионы Украины, на ряду с “Манчестер Сити” являются главными претендентами на 22-летнего полузащитника “Гермио”. Чтобы заполучить игрока сборной Бразилии “Шахтеру” придется серьезно раскошелится, так, как его стоимость составляет 17,5 миллионов евро и дешевле клуб отпускать игрока не планирует.

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Матеус Энрике Соуза является одним из лидеров “Гремио”, в общей сложности он провел за бразильский гранд 45 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.

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Тэги: главноеГремиоМатеус ЭнрикеШахтер
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