Шахтер претендует на звезду Гремио

Донецкий “Шахтер” во время летнего трансферного окна может усилить свой состав одним из лидеров бразильского “Гремио” Матеусом Энрике Соузой.

По информации Manchester Evening News, чемпионы Украины, на ряду с “Манчестер Сити” являются главными претендентами на 22-летнего полузащитника “Гермио”. Чтобы заполучить игрока сборной Бразилии “Шахтеру” придется серьезно раскошелится, так, как его стоимость составляет 17,5 миллионов евро и дешевле клуб отпускать игрока не планирует.

Матеус Энрике Соуза является одним из лидеров “Гремио”, в общей сложности он провел за бразильский гранд 45 матчей, забил три гола и сделал одну результативную передачу.