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Футбол

Бутко и Костевич в составе Леха вышли в полуфинал Кубка Польши

Андрей ОгородникНет комментариев
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Владимир Костевич

Два украинских защитника Владимир Костевич и Богдан Бутко помогли познанскому “Леху” выйти в полуфинал национального кубка.

Вчера, в матче против “Стали” из Мелеца клуб украинцев одержал уверенную победу 3:1, что позволило ему пройти в следующий этап. Примечательно, что в моменте с первым забитым голом Костевич отличился результативной передачей.

Помимо “Леха”, в полуфинал кубка Польши вышли также “Легия”, “Лехия” и “Краковия” Алексея Дитятьева.

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Напомним, Богдан Бутко играет за “Лех” на правах аренды.

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Тэги: Богдан БуткоВладимир КостевичЛех
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