Влада Седан рассказала, как зарабатывала на матчах Динамо

Корреспондент каналов «Футбол 1/2/3» Влада Седан в интервью блогу Real Football раскрыла, как когда-то зарабатывала на играх киевского «Динамо».

По словам журналистки, она перепродавала билеты на еврокубковые поединки «Бело-синих».

«Как ни странно, мой первый заработок тоже связан с футболом. Скажу сразу, я этим не горжусь, потому что теперь понимаю, что это неправильно. Но в 13 лет лишние 100 гривен не пахли. Я перепродавала билеты на еврокубковые матчи «Динамо»», – сказала Седан.

Напомним, сейчас Влада живет в Манчестере вместе с Александром Зинченко, который выступает за «Манчестер Сити».