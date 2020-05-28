Четверг, 28 мая, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболВлада Седан рассказала, как зарабатывала на матчах Динамо
Футбол

Влада Седан рассказала, как зарабатывала на матчах Динамо

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Корреспондент каналов «Футбол 1/2/3» Влада Седан в интервью блогу Real Football раскрыла, как когда-то зарабатывала на играх киевского «Динамо».

По словам журналистки, она перепродавала билеты на еврокубковые поединки «Бело-синих».

«Как ни странно, мой первый заработок тоже связан с футболом. Скажу сразу, я этим не горжусь, потому что теперь понимаю, что это неправильно. Но в 13 лет лишние 100 гривен не пахли. Я перепродавала билеты на еврокубковые матчи «Динамо»», – сказала Седан.

Читайте также:  ЧМ-2019. Сборная Украины U-20 получила соперников по группе

Напомним, сейчас Влада живет в Манчестере вместе с Александром Зинченко, который выступает за «Манчестер Сити».

загрузка...
Тэги: Влада СеданДинамо
Написать комментарий

Добавить комментарий

двадцать + шестнадцать =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Тим Халль похвалил Александрию

Цитаїшвілі: Показал все, что умею

Игорь Худобяк
Экс-игрок сборной Украины ещё на год останется на Кипре

Владислав Супряга
Экс-игрок сборной Италии считает Супрягу одним из лучших талантов Европы

“Шахтер” заподозрили в обходе правил карантина

Закрыть