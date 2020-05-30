“Александрия” минимально одолела “Зарю”, “Десна” взяла верх над “Колосом”

После длительного перерыва на карантин возобновились матчи украинской Премьер-лиге. Сообщает сайт EURO.com.ua

В стартовой игре 24 тура черниговская “Десна” в Киеве победила ковалевский “Колос” и вышла на третью строчку в турнирной таблице.

Реализованный пенальти Дмитрия Гречишкина принес “Александрии” победу в игре с “Зарей”, а вот “Днепр-1” дома уверенно обыграло “Олимпик”.

Чемпионат Украины

24-й тур

“Колос” – “Десна” – 0:2

Голы: Фаворов ,64 Картушов ,84

Предупреждения: Вадим Милько (83), Кирилл Петров (73), Владислав Емец (78) – Алексей Гуцуляк (9), Максим Имереков (18), Денис Фаворов (67), Филипп Будковский (69)

“Колос”: Антон Яшков, Евгений Ефремов, Виталий Гавриш, Кирилл Петров, Владислав Емец, Андрей Богданов, Вадим Милько (Станислав Сорокин, 86), Евгений Смирный (Евгений Морозко, 83), Олег Ильин (Олег Кожушко, 73), Арни Вільхамссон (Денис Костышин, 83), Владимир Лысенко (Александр Бондаренко, 83)

“Десна”: Евгений Паст, Тамм, Владислав Огиря, Андрей Домбровский (Виталий Ермаков, 93), Денис Фаворов, Владислав Калитвинцев (Ефим Конопля, 80), Андрей Тотовицкий (Филипп Будковский, 85), Андрей Мостовой, Алексей Гуцуляк (Егор Картушов , 46), Максим Имереков, Александр Филиппов (Андрей Гитченко, 93)

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“Александрия” – “Заря” – 1:0

Гол: Гречишкин, 90+5 (пен.)

Предупреждение Пашаев, 45 + 3 – Леднев, 70, Лунев, 76, Михайличенко, 80

Удаление: Михайличенко, 84 (повторное предупреждение)

“Александрия”: Панькив – Мирошниченко, Дубра, Бухал, Пашаев – Ковалец, Гречишкин, Грицук (Банада, 56) – Третьяков (Задерака, 61), Ситало (Безбородько, 79), Лучкевич (шастать, 79).

“Заря”: Махарадзе – Михайличенко, Вернидуб, Чеберко, Хомченовский (Лунев, 74) – Цвек – Юрченко (Иванисеня, 88), Леднев (Абу Ханна, 88), Кочергин – Кабан (Тимчик, 60), Перович (Громов, 74).