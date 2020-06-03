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Директор УПЛ: Матч “Ворскла” – “Карпаты” на 99% не состоится

Евгений НикитюкНет комментариев
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Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий говорит, что еще одну игру первенства придется перенести. Сообщает сайт EURO.com.ua

“Ждем от “Карпат” официальное письмо, ждем подтверждения. Но пока есть информация, что у них увеличилось количество инфицированных. Сейчас будем с клубами и УАФ прорабатывать план, что делать дальше. Футболисты должны пойти на двухнедельную изоляцию.

Сейчас план выглядит следующим образом – ближайший матч с “Ворсклой” на 99% не пройдут. А дальше все ребята с отрицательными результатами закрываются на базе. Дополнительно вызывают футболистов молодежного состава, проводят тестирование. Если у них тесты отрицательные, то таким составом “Карпаты” будут доигрывать чемпионат”, – сказал Дикий.

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Источник: sportanalytic.com
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