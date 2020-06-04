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Футбол

Экс-тренер Динамо оценил вероятность назначения Семина

Андрей ОгородникНет комментариев
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Борис Игнатьев

Бывший помощник Юрия Семина в киевском “Динамо” Борис Игнатьев прокомментировал слухи о возможном возвращении российского специалиста в чемпионат Украины.

Несмотря на почетный возраст тренера, которому уже 73 года, он вполне может дать согласие на работу в Киеве, правда, для него в все равно приоритетом будет оставаться чемпионат России, отметил Игнатьев.

Я не удивлюсь, если Семин возглавит «Динамо». Палыч оставил там хороший след – и с точки зрения результата, и с точки зрения всего остального. Игорь Суркис даже ради Семина нарушил общечеловеческую заповедь – не входить дважды в одну команду.

И все это тогда было воспринято позитивно – болельщиками, командой, руководителями. Они хорошо восприняли русаков. С украинским футболом у него остались хорошие отношения.

Полагаю, что приоритет для него – работа в России. Уверен, он продолжит это делать. И, скорее всего, в РПЛ. Есть клубы, готовые его принять с распростертыми объятиями

Напомним, сейчас Юрий Семин является безработным, после того, как 31 мая покинул “Локомотив”.

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Тэги: Борис ИгнатьевДинамоЮрий Семин
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