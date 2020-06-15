Солигорский Шахтер расписал результативную ничью с БАТЭ

Подопечные украинского специалиста Юрия Вернидуба солигорский “Шахтер” сыграли центральный матч 13 тура чемпионата Беларуси по футболу.

Несмотря на быстрый мяч в исполнении Ивановича, одержать победу “Шахтеру” не удалось. Более того, команда на 78 минуте встречи была вынуждены отыгрываться, сумев спустя три минуты сравнять счет в поединке.

Сыграв в борисовчанами вничью 2:2 солигорский “Шахтер” прервал свою серию из четырех побед кряду, также впервые за семь туров команда пропустила в свои ворота. После 13 туров “горняки” идут на втором месте, уступая “БАТЭ” два очка.