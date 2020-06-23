Вторник, 23 июня, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяФутболЛуиш Каштру задумался о работе со сборной
Футбол

Луиш Каштру задумался о работе со сборной

Сергей СумскойНет комментариев
Добавлено

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру отметил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Португалии.

При этом он добавил, что нынешний специалист справляется с целями, которые поставлены перед командой.

«В сборной Португалии работает Фернанду Сантуш, он хорошо справляется. Есть и другие отличные тренеры, которые смогут сменить его на должности.

Не скрываю, что хотел бы возглавить сборную. В моей жизни много целей, которые не были достигнуты раньше, эта может стать одной из таких», – приводит слова Каштру Record.

загрузка...
Тэги: Луиш КаштруШахтер
Написать комментарий

Добавить комментарий

16 − 4 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Футбол
Жозе Мораиш отметил, когда сборная Украины сможет достичь высокого результата

Скрипник поблагодарил Суркиса: известна причина

Наставник “Львова”: Я не привык к таким результатам

Экс-игрок сборной Украины: Кто там жаловался, что чемпионат скучный?

Зинченко провел отличный матч в АПЛ

Закрыть