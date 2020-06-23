Луиш Каштру задумался о работе со сборной

Наставник донецкого «Шахтера» Луиш Каштру отметил, что в будущем хотел бы возглавить сборную Португалии.

При этом он добавил, что нынешний специалист справляется с целями, которые поставлены перед командой.

«В сборной Португалии работает Фернанду Сантуш, он хорошо справляется. Есть и другие отличные тренеры, которые смогут сменить его на должности.

Не скрываю, что хотел бы возглавить сборную. В моей жизни много целей, которые не были достигнуты раньше, эта может стать одной из таких», – приводит слова Каштру Record.