Бутко держит курс на Европу

Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко, выступающий на правах аренды за польский «Лех», заявил, что намерен продолжить карьеру в одном из Европейских чемпионатов.

По его словам, многое зависит от работы агента и остальных людей.

«Варианты есть. Выходил на меня Кипр. Хороший чемпионат, но я не считаю, что он сильнее Польши или Украины. Также есть пару вариантов из Польши. Не буду называть команды», – сказал Бутко в интервью «Футбол 1/2/3».

Напомним, договор 29-летнего игрока рассчитан с «Шахтером» – до лета 2021 года.