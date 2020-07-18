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Футбол

Бутко держит курс на Европу

Сергей СумскойНет комментариев
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Защитник донецкого «Шахтера» Богдан Бутко, выступающий на правах аренды за польский «Лех», заявил, что намерен продолжить карьеру в одном из Европейских чемпионатов.

По его словам, многое зависит от работы агента и остальных людей.

«Варианты есть. Выходил на меня Кипр. Хороший чемпионат, но я не считаю, что он сильнее Польши или Украины. Также есть пару вариантов из Польши. Не буду называть команды», – сказал Бутко в интервью «Футбол 1/2/3».

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Напомним, договор 29-летнего игрока рассчитан с «Шахтером» – до лета 2021 года.

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Тэги: Богдан БуткоШахтер
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