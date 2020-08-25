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Футбол

Латвийский аутсайдер избавился от украинского вратаря

Андрей ОгородникНет комментариев
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Максим Кучинский

Не продолжительным оказалось пребывания 32-летнего украинского вратаря Максима Кучинского в чемпионате Латвии.

Как сообщает FootBoom, руководство латвийского клуба “Тукумс-2000” приняло решение расторгнуть с вратарем контракт по обоюдному согласию. Футболисту был предоставлен статус свободного агента.

Отметим, Максим Кучинский перешел в “Тукумс-2000” в марте этого года. В четырех матчах чемпионата Латвии он пропустил в свои ворота 12 голов. К слову, уже бывший клуб игрока занимает последнее место в турнирной таблице.

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Тэги: Максим Кучинскийнаши за рубежомТукумс 2000
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