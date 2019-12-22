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Хоккей

Александр Фирсов: «Молодые ребята чувствуют уверенность, играют в тело, спасибо команде и нашему вратарю»

Николай ПисаревНет комментариев
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Капитан МХК «Динамо»Александр Фирсовподелился впечатлениями после первой победы своей команды в новом сезоне над «Ледяными Волками».

«Надеюсь, что мы будем побеждать и побеждать дальше. Наша цель – догнать и обогнать «Волков», потому что сейчас разница не такая уж и большая. Хорошо, что мы это сделали до Нового года, потому что войдём в Новый год уже более готовыми, уверенней в себе.


Под конец были ненужные удаления. Мы старались, но все равно, Миша Шевчук нас спас, это в большей мере его победа, спасибо ему.

Спасибо болельщикам, надеюсь они и будут дальше приходить, и их будет становиться больше, потому что мы готовы выигрывать, и будем выигрывать для них».

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Напомним, что во вторник, 24 декабря, МХК «Динамо» на своем льду примет ХК «Донбасс», начало матча в 18:05. Билеты на поединок вы можете приобрести поссылке.



По материалам сайта МХК«Динамо»

Источник: uhl.ua
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