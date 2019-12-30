Самая результативная тройка, юбилейные шайбы и победная серия: каким был 2019 год для УХЛ

На носу Новый Год и пришло самое время для того, чтобы подвести итоги уходящего 2019 года и вспомнить каким он был для Украинской хоккейной лиги. В этом материале пресс-служба УХЛ предлагает всем болельщикам вспомнить самые яркие спортивные моменты уходящего года.

Спортивные события в чемпионате



В 28 туре УХЛ-Пари-Матч (3 сезон), действующий чемпион донецкий «Донбасс» в четвертом очном поединке против, тогдашнего дебютанта лиги, херсонского «Днепра» вырвал победу со счетом 1:0. До этого, первые три поединка между этими командами завершались поражением подопечных Сергея Витера.

Стоит отметить, что через три недели, в матче 34-ого тура, херсонцы прервут победную серию «Донбасса», которая на тот момент равнялась 17 матчам (10.11.2018 – 26.01.2019).

В поединке 38-го тура против «Ледяных Волков» подопечным Александра Савицкого удалось побить серьёзный показатель. «Кременчук» первая команда в этом сезоне, сумевшая отличиться в воротах соперника 200 раз. В последнем домашнем матче «регулярки» кременчужане одолели «Ледяных Волков»5:1. Именно последняя шайба в игре от Виктора Тютченко стала юбилейной для команды.

Лучшая десятка шайб за февраль



Лучшим голкипером по итогам второго этапа чемпионата 2018/2019 года сталБогдан Дьяченко, который в 10 матчах пей-офф отбил94.4%бросков и заработал коэффициент надёжности1.70.Второе место занялОлег Петров, отбив94.2%, с коэффициентом надёжности1.71.

Самым полезным игроком плей-оффв сезоне 2018/19 стал капитан «Донбасса»Виктор Захаров. В10 матчах набрал 16 (6+10) очков, став лучшим бомбардиром второго этапа чемпионата УХЛ-Пари-Матч.

Ротация состава, постоянная смена партнеров по звену – это не про тройку хоккеистов «Кременчука»Алексея Вороны,Тимура ГриценкоиИвана Савченко.Практически с самого начала сезона «химия» этого звена атаки давала результат. В регулярном сезоне 2018/19 эта троица набрала140 очков (58 шайб)!

При этом Ворона сыграл все 40 матчей «регулярки» и набрал50 очков (15+35), Гриценко – 39,44 очка (20+24), а Савченко 46 очков (23+23)также в 39 играх. В семи играх плей-офф у этого звена было14 очков (6+8), но этого оказалось мало для выхода в финал.

Лучший сэйв –Богдан Дьяченко, «Донбасс»

И еще один не менее важный момент, но уже в финале плей-офф. Определяющими в этой серии стали две выездные победы «Донбасса» в Херсоне. Во многом они были добыты благодаря вдохновенной игреБогдана Дьяченко,которому в четвертом матче серии удался такой сэйв:

В нынешнем сезонеситуация изменилась, но не на много.Тройка лидеров прежняя, но на первой строчке таблицы, (после 24 игр) расположился «Кременчук», на второй – «Донбасс» (после 22 игр), а на третьей – «Днепр» (после 23 игр).

Среди таких ярких событий первой половины 4 сезона отметим:



Пента-трик Каракулько, который принес победу «Днепру» в Белой Церкви, в матче против «Белого Барса».



«Кременчук» первый среди клубов УХЛ переступил отметку в 100 заброшенных шайб в этом сезоне.



14 ноября, в рамках 15-го тура чемпионата Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч«Кременчук» на выездеразгромил харьковский МХК«Динамо»со счётом 12:1.

Приметным для кременчужан этот поединок стал не только за счёт результативности команды, но и за счётюбилейной сотой заброшенной шайбы. Юбилейным голом в составе«горожан»отметилсяДмитрий Созонов:







Первая победа МХК «Динамо» в этом чемпионате

Капитан «Кременчука» Николай Киселёв в матче против «Ледяных Волков» (26 декабря) перешагнул отметку в 100 набранных очков в регулярных чемпионатах за кременчугский клуб.

Всего за два сезона УХЛ – Пари-Матч нападающий провел 61 матч в регулярных чемпионатах и заработал 100 (58+42) балла при показателе полезности +67.





Немного статистики за сыгранные поединки в первой половине 4 сезона 2019 года:



Лучший показатель по набраным очкам в лиге у Дмитрия Орлова («Кременчук») – 43 очка.По количеству забитых голов – Николай Киселев («Кременчук») – 20 голов.Среди ассистов лучший показатель у Дмитрия Орлова («Кременчук») – 24 паса.



Павел Таран («Белый Барс»)больше всех в лиге заработал штрафных минут – 89 мин.

Лучший по количеству отбитых бросков Вячеслав Новицкий («Кременчук») – 94,1%

Лучший, по количеству побед – Вячеслав Новицкий («Кременчук») – 19 матчей

Кроме того, самый крупный счет был зафиксирован в матче 17-ого тура. «Донбасс» на своей площадке разгромил харьковское «Динамо» – 17:0

А самая яркая и зрелищная драка произошла в матче 20-ого тура – «Днепр» – «Кременчук». В конце поединка в рукопашной сошлись защитник «щук» Илья Декало и форвард «горожан» Тимур Гриценко.



Уходящий год, так же, запомнился всем любителям украинского хоккея бронзовыми медалями молодежной сборной Украины (под руководством Олега Игнатьева) на домашнем чемпионате мира в Дивизионе 1B.

Напомним, что в составе молодежной сборной Украины бронзовыми чемпионами мира стали11 игроков клубов Украинской хоккейной лиги. Больше всего игроков в сборную – 5 – делегировал «Днепр». Ещё 4 хоккеиста представляли «Белый Барс». По одному – «Ледяные Волки» и МХК «Динамо».







Так же, одно из ярких событий уходящего года, стала победа сборной клуба УХЛ в матче против национальной сборной Украины.

Знакомство с игроками и их общение с болельщиками

Кроме игровых достижений и ярких поединков, со стороны УХЛ остаеться большое стремление как можно ближе знакомить болельщиковсо своими любимыми игроками.

К, примеру, такие проекты как -«Як я став хокеїстом» и видео-онлайн конференции на странице Украиснкой хоккейной лиге с игроками различных клубов. Например, последним из героев живого общения с любителями хоккея был Всеволод Толстушко.

Хоть результаты работы Лиги действительно достаточно высоки, но на этом УХЛ останавливаться точно не будет, ведь с каждым новым сезоном к рядам болельщиков и любителей хоккея присоединяется всё больше и больше людей. А это даёт огромный толчок и к развитию национального чемпионата, и к росту профессионализма сборных, которые будут радовать украинских болельщиков победами на международной арене.

В этом году, количество подписчиков странички Facebook уже превысило 120 тыс. человек. Если быть точнее, то обнародован рейтинг самых популярных спортивных организаций Украины в Facebook. Первое место в этом списке занялаУкраинская хоккейная лига, имеющая120 147 подписчиковна своей официальной странице. По этому показателю она превзошлаУкраинскую ассоциацию футбола, у которой на данный момент порядка119 тысячподписчиков в Facebook.

Таким был уходящий год для Украинской хоккейной лиги, а дальше будет только ярче, зрелищней и интересней. Оставайтесь с нами на нашем официальном сайте и будьте в курсе всех хоккейных событий в Украине и мире!

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