Лас-Вегас приносит удачу Овечкину?

Капитан “Вашингтона” Александр Овечкин с Кубком Стэнли 2018

В понедельник Александр Овечкин возвращается в памятный для “Вашинтон Кэпиталз” город, и у него будет шанс отметиться в нем еще одним достижением.

В этот день (вторник, 02:00 мск) “Кэпиталз” встречаются с “Вегас Голден Найтс” на стадионе T-Mobile Arena. Овечкину надо нанести еще два точных броска, чтобы стать восьмым хоккеистом в истории НХЛ, забросившим не менее 700 шайб в НХЛ. В последних четырех матчах он не только не забивал, но даже не набрал ни одного очка, и вот теперь у лидера “Вашингтона” есть возможность прервать неудачную серию и забросить юбилейную шайбу в городе, где он и его команда два года назад впервые в истории завоевали Кубок Стэнли.

После победы в пятом матче той финальной серии со счетом 4:3 “Кэпиталз” во второй раз будут играть на этой арене (в прошлом сезоне они уступили – 3:5). Воспоминания о триумфе все еще свежи в памяти игроков.

“Приятные воспоминания, – сказал Овечкин. – Тут мы завоевали Кубок. Конечно, мы помним это … Замечательный город, хорошие воспоминания”.

Свою победу “Кэпиталз” отмечали здесь до следующего утра, когда им уже нужно было отправляться в аэропорт, чтобы лететь домой. Овечкин, получивший приз Конна Смайта (самый ценный игрок плей-офф), был главным заводилой празднеств, которые продолжились в Вашингтоне. Там состоялись купание в фонтане и чемпионский парад.

“Тут мы начали отмечать победу, так что теперь поездка в этот город становится для нас особенной, – говорит центрфорвард “Кэпиталз” Никлас Бэкстрем. – У многих из нас с этим местом связаны самые приятные воспоминания. Теперь это наше самое любимое место”.

T-Mobile Arena станет совсем уникальной для “Кэпиталз”, если Овечкин забросит здесь свою 700-ю шайбу. Сейчас после 1141 матча в регулярных чемпионатах за 15 сезонов в НХЛ на счету капитана 698 точных бросков. Он находится на пороге вступления в “Клуб 700 голов”, членами которого на данный момент являются Уэйн Гретцки (894), Горди Хоу (801), Яромир Ягр (766), Бретт Халл (741), Марсель Дионн (731), Фил Эспозито (717) и Майк Гартнер (708).

Овечкин застрял на этой отметке после того, как в семи играх забросил 14 шайб, возглавив на время снайперскую гонку (40 голов). Он не может забить в течение вот уже четырех матчей, что в последний раз случалось с 34-летним хоккеистом в марте (с 19 по 24) прошлого года, а очков Овечкин не может набрать в четырех поединках подряд впервые с декабря 2017 года (19-27).

При этом у него есть голевые моменты.

В четверг “Вашингтон” провел первый матч нынешнего выездного турне (три игры в гостях) против “Колорадо Эвеланш”. Овечкин 16 раз бросал по воротам, и семь его бросков пришлись в створ. “Кэпиталз” победили – 3:2. В субботу в матче против “Аризона Койотиз” форвард заставил вступить в игру голкипера восемь раз. Но там “Вашингтон” проиграл – 1:3.

“Он бросает по 16-17 раз за матч. Обычно это приводит к тому, что он забивает хотя бы один гол, – говорит тренер “Кэпиталз” Тодд Рирден. – Нам и завтра будет нужно, чтобы он бросал также активно. И это очень важно для него. Думаю, что следующий гол он забьет в игре, где у него будут моменты”.

Овечкин был очень близок к тому, чтобы поразить ворота “Койотиз”. В частности, при игре в большинстве во втором периоде после его броска шайба угодила в штангу. Во время его результативной семиматчевой серии такие шайбы у него заходили на раз. Сейчас он ждет, когда удача опять повернется к нему лицом и не теряет оптимизма.

“Иногда залетает все, а иногда попадешь в штанги или промахиваешься мимо пустых ворот, – сказал Овечкин. – Моменты были, надо ими пользоваться. Мне было бы обидно, не будь у меня шансов. В целом все в порядке. Голы придут”.

Последним хоккеистом НХЛ, забросившим 700 шайб, был Ягр. Юбилейный гол он забил 1 марта 2014 года в ворота “Нью-Йорк Айлендерс”, когда играл за “Нью-Джерси Девилз”. Если Овечкин не сумеет забросить две шайбы в понедельник, такой шанс у него появится в четверг (пятницу, 03:00 мск). В этот день “Кэпиталз” дома встретятся с “Монреаль Канадиенс”.

“Он забьет, – сказал Бэкстрем. – Ему уже надоело говорить на эту тему, но однажды он добьется своего”.

Возможно, в понедельник ему помогут хорошие воспоминания, связанные с стадионом T-Mobile Arena.