Бывший белорусский хоккеист стал известным певцом (видео)

Минчанин Антон Табала, который выступает под псевдонимом Homie, рассказал о хоккейном этапе жизни.

«Раньше я врал журналистам, что закончил карьеру из-за травмы. Но на самом деле я просто внутри перегорел, в один момент мне перестало нравиться выходить на лед, лишь бы отбыть время.

Я ушел из спорта в 2010 году, как только подписал контракт с «Металлургом» — это были золотые времена в белорусском хоккее. Тогда и зарплаты были хорошие, и поддержка от государства была. Но мне надоело, и я понимал, что через два-три года с таким отношением к спорту мне все равно придется с ним расстаться. К тому времени у меня уже было много всяких демозаписей.



Тогда я и стал Homie? Нет, не сразу. После завершения хоккейной карьеры я работал сначала охранником в Terranova, потом с отцом на стройке занимался облицовкой гранита», – отметил Табала.

Источник: сайт belarushockey.com