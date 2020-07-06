«Донбасс» – СКА: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

В воскресенье, 5 июля, на телеканалеXSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против СКА (Континентальная хоккейная лига).

Битва с супер-клубом КХЛ! Звездный состав титулованного СКА на льду арены «Дружба». Смотреть игру можно будет на сайте XSPORT.ua, а также в эфире телеканалаXSPORT. Начало – в 16:40.



Составы на игру:

«Донбасс»:Лацо. Перетягин-Бабчук, Поникаровский-Федотенко-Варламов. Уилсон-Подхрадски, Дадонов-Недорост-Киискинен. Коларж-Бартулис, Туппурайнен-Виртанен-Петтерссон. Терещенко-Матоушек, Кочетков-Белухин-Никифоров

СКА:Бобровский. Даллмэн-Александров, Ковальчук-Федоров-Тарасенко. Калинин-Чудинов, Пруха-Мортенссон-Торесен. Воробьев-Бердюков, Рыбин-Кучерявенко-Макаров. Серкин-Сигарев, Артюхин-Непряев-Афиногенов.