Понедельник, 6 июля, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяХоккей«Донбасс» – СКА: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба
Хоккей

«Донбасс» – СКА: смотрите очередной матч золотой серии донецкого клуба

Николай ПисаревНет комментариев
Добавлено

В воскресенье, 5 июля, на телеканалеXSPORTбудет показан очередной эпизод«Золотой серии ХК «Донбасс», в котором вы сможете посмотреть матч дончан в сезоне-2012/13 против СКА (Континентальная хоккейная лига).

Битва с супер-клубом КХЛ! Звездный состав титулованного СКА на льду арены «Дружба». Смотреть игру можно будет на сайте XSPORT.ua, а также в эфире телеканалаXSPORT. Начало – в 16:40.


Составы на игру:

«Донбасс»:Лацо. Перетягин-Бабчук, Поникаровский-Федотенко-Варламов. Уилсон-Подхрадски, Дадонов-Недорост-Киискинен. Коларж-Бартулис, Туппурайнен-Виртанен-Петтерссон. Терещенко-Матоушек, Кочетков-Белухин-Никифоров

Читайте также:  Крис Летанг выбыл на несколько недель

СКА:Бобровский. Даллмэн-Александров, Ковальчук-Федоров-Тарасенко. Калинин-Чудинов, Пруха-Мортенссон-Торесен. Воробьев-Бердюков, Рыбин-Кучерявенко-Макаров. Серкин-Сигарев, Артюхин-Непряев-Афиногенов.

Источник: uhl.ua
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

18 − 17 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Хоккей
НХЛ отменит драфт отказов для игроков из европейских лиг, перешедших по ходу сезона

Победитель Лиги чемпионов может изменить логотип из-за протестов в США

Вторая команда из Казахстана отказалась от участия в Континентальном кубке

НХЛ в сезоне-2020/21 проведет все матчи «регулярки»

Четыре хоккеиста «Сент-Луиса» и один член тренерского штаба заразились коронавирусом

Закрыть