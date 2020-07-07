Петтерссон хочет играть еще лучше

Элиас Петтерссон

В этом сезоне Элиас Петтерссон повторил личный бомбардирский рекорд, однако нападающий “Ванкувер Кэнакс” считает, что еще не раскрыл свой потенциал в полном объеме.

“Я очень доволен тем, как провел второй сезон в НХЛ, но думаю, даже, скорее, знаю, что могу играть лучше, – сказал Петтерссон в четверг. – Мой первый сезон (2018-19 годов) был очень удачным. Возможно, я не самым лучшим образом провел последние 20 или 30 матчей, но многому научился”.

В дебютном сезоне Петтерссон стал лучшим снайпером (28 заброшенных шайб), ассистентом (38 голевых передач) и бомбардиром (66 очков) среди новичков лиги и был награжден призом Колдера (лучший дебютант). После 68 игр нынешнего регулярного чемпионата, приостановленного 12 марта из-за пандемии коронавируса, Петтерссон занимал в “Кэнакс” второе место по набранным очкам (66=27+39), пропустив вперед форварда Джей-Ти Миллера (72=27+45).

“Я стал взрослее, научился побеждать в единоборствах, не терять шайбу, обыгрывая соперника, – сказал нападающий. – Но есть еще некоторые моменты и детали, над которыми мне надо поработать, чтобы стать лучше”.

По словам Петтерссона, он сразу же наладил взаимопонимание с форвардом Тайлером Тоффоли, которого обменяли в “Кэнакс” из “Лос-Анджелес Кингз” 17 февраля этого года. Сыграв вместе десять матчей, эта связка набрала 18 (9+9) очков.

“Мы с первой игры стали понимать друг друга, – сказал Петтерссон. – Он очень хороший хоккеист, умеет забивать, играть в пас. Так что было не очень сложно понять его систему игры. Все было замечательно. Для нас все складывается хорошо”.

Во вторник “Кэнакс” провели первую тренировку в рамках второго этапа Плана возобновления сезона, вступившего в силу 8 июня. Хоккеистам разрешили заниматься в тренировочных центрах своих команд на добровольной основе небольшими группами. Помимо Петтерссона из известных игроков в одной из первых двух тренировок принимали участие нападающий Брок Бесер, защитники Куинн Хьюз, Кристофер Танев и Трой Стечер.

“Кэнакс” (36-27-6, процент набранных очков – 56,5%) заняли седьмое место в Западной конференции и сыграют в квалификационной серии до трех побед с “Миннесота Уайлд” (десятое место, 35-27-7, 55,8%).

“Здорово! Мне этого не хватало. Сезон завершился неожиданно, – сказал Петтерссон, улетевший во время паузы в Швецию, где не вставал на коньки. – Мы готовились бороться за место в плей-офф. Теперь мы снова вместе, шутим. Нам весело. Мне нравится быть вместе с ребятами. Чувствую себя хорошо. Если не выходить на лед каждый день, теряешь ощущение игры, форму, перестаешь чувствовать ноги. Но все это быстро вернется”.

Если ситуация с коронавирусом будет благоприятной, а НХЛ и профсоюз игроков дадут согласие на вступление в силу третьего и четвертого этапов Плана возобновления сезона, 10 июля клубы откроют тренировочные лагеря. Даты квалификационных игр и города, в которых они состоятся, назовут позже. 12 клубов Западной конференции соберутся в одном городе, 12 клубов Восточной – в другом.

“Риск есть, но мы следуем указаниям и надеемся, что снова будем играть, – сказал Петтерссон. – Для этого мы здесь. Мы хотим играть. Мы хотим продолжить сезон, будем выполнять все инструкции, чтобы снова играть. Конечно, ситуация необычная. Я нахожусь в Ванкувере, но живу в гостинице. Хожу пешком до катка и обратно. И все. Но я знал, что все будет именно так, когда улетал из Швеции. Все нормально”.

Петтерссон также рассчитывает, что вместе с Хьюзом они смогут добиться того, чего не было в НХЛ вот уже больше 50 лет. Петтерссон стал обладателем приза Колдера (лучший новичок лиги) в прошлом году. Хьюз, лучший бомбардир среди дебютантов (53=8+45) в нынешнем чемпионате, имеет шанс получить эту награду по итогам сезона 2019-20 годов. В последний раз игроки одного клуба награждались призом Колдера два года подряд в 1960-х. Бобби Орр получил его в 1967 году, а Дерек Сандерсон – в 1968-м. Оба играли за “Бостон Брюинз”.

“Куинн хочет получить его, – сказал Петтерссон. – Кейл Макар (из “Колорадо Эвеланш”) тоже хороший хоккеист. Не думаю, что Куинн так сильно стремился к тому, чтобы получить приз Колдера, что испытывал в связи с этим серьезное давление. Но его шансы на успех очень велики. Надеюсь, что у него все получится. Я буду им гордиться”.