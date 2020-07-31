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Матерухин вместе с «Могилевом» провел первую тренировку на родном льду

Николай ПисаревНет комментариев
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«Могилев» вышел из отпуска 1 июля и уже через пару дней вышел на лед. Однако тренировки команды проходили в Шклове. Накануне «львы» вернулись на родную площадку. Отметим, что в составе “львов” будет выступать экс-капитан херсонского «Днепра» Александр Матерухин.

Матерухин вместе с «Могилевом» провел первую тренировку на родном льду

Матерухин вместе с «Могилевом» провел первую тренировку на родном льду

Напомним, что прошлый сезон 38-летний форвард также начинал в составе могилевского клуба и набрал 4 (2+2) очка в 8 матчах первого этапа экстралиги А. Однако затем продолжил выступления в чемпионате Украинской хоккейной лиги-Пари-Матч, где отметился 36 (14+22) баллами в 34 поединках в составе «Донбасса» и «Днепра».

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Ближайший турнир, в котором сыграет Матерухин вместе с могилевчанами – Кубок Салея. Первый матч запланирован на 6 августа. Команда на своем льду примет «Лиду».

Источник: Федерация хоккея Республики Беларусь

Источник: uhl.ua
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