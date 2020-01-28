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Теннис

Australian Open. Барти и Кенин разыграют путёвку в финал

Евгений НикитюкНет комментариев
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Australian Open. Киченок и Бопанна сыграют в четвертьфинале турнира

Состоялись первые четвертьфиналы на Открытом чемпионате Австралии

Australian Open – Grand Slam
Мельбурн, Австралия • 20 января – 2 февраля • хард • $49,564,735
Действующая чемпионка: Наоми Осака (Япония)
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд

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Четвертьфинал

Эшли Барти (Австралия, 1) – Петра Квитова (Чехия, 7) 7:6(6), 6:2
София Кенин (США, 14) – Онс Жабер (Тунис) 6:4, 6:4

Эшли Барти в четвёртый раз подряд обыграла Петру Квитову и сравняла счёт в противостояниях с чешкой (4-4). Австралийка выиграла 150-й матч в основной сетке в карьере и одержала первую победу над соперницей из Топ-10 на турнирах Большого Шлема. Ранее Барти проиграла в пяти подобных встречах. Это будет первый полуфинал для Эшли на Australian Open. Последней австралийкой, которая играла на данной стадии домашнего “мэйджора” была Вэнди Тёрнбулл в 1984 году.

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София Кенин одержала четвёртую победу в пяти матчах против Онс Жабер и впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Большого Шлема. Ранее лучшим результатом американки был четвёртый круг на Ролан Гаррос в прошлом сезоне. Напомним, что София является единственной представительницей своей страны, продолжающей выступление в женской сетке.

Барти и Кенин ранее встречались пять раз (4-1): в предыдущем сезоне теннисистки сыграли четыре матча, в трёх из которых сильнее оказалась австралийка, в том числе в четвертьфинале Ролан Гаррос, где Барти стала чемпионкой.

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Фото: Getty Images.

Источник: btu.org.ua
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