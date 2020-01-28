Australian Open. Барти и Кенин разыграют путёвку в финал

Эшли Барти в четвёртый раз подряд обыграла Петру Квитову и сравняла счёт в противостояниях с чешкой (4-4). Австралийка выиграла 150-й матч в основной сетке в карьере и одержала первую победу над соперницей из Топ-10 на турнирах Большого Шлема. Ранее Барти проиграла в пяти подобных встречах. Это будет первый полуфинал для Эшли на Australian Open. Последней австралийкой, которая играла на данной стадии домашнего “мэйджора” была Вэнди Тёрнбулл в 1984 году.
София Кенин одержала четвёртую победу в пяти матчах против Онс Жабер и впервые в карьере сыграет в полуфинале турнира Большого Шлема. Ранее лучшим результатом американки был четвёртый круг на Ролан Гаррос в прошлом сезоне. Напомним, что София является единственной представительницей своей страны, продолжающей выступление в женской сетке.
Барти и Кенин ранее встречались пять раз (4-1): в предыдущем сезоне теннисистки сыграли четыре матча, в трёх из которых сильнее оказалась австралийка, в том числе в четвертьфинале Ролан Гаррос, где Барти стала чемпионкой.