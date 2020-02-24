Украинцы на турнирах ITF 23 февраля. Результаты дня

Портал “EURO.com.ua” предлагает вашему вниманию результаты матчей с участием украинских теннисистов





Каир, Египет ($60,000; Hard – Outdoor)

Основная сетка. Финал

Марта Костюк (Украина) – Алёна Большова (Испания, 3) 6:1, 6:0

Анталья, Турция ($25,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Демьян Гулянич (Украина) – Мануэль Габриэли (Уругвай) 6:2, 6:2

Данил Веремейчук (Украина) – Павле Дальев (Сербия) 3:6, 6:1, 5-10

Тарас Пахаренко (Украина, WC) – Марко Мичели (Италия, 7) 0:6, 0:6

Вячеслав Белинский (Украина) – Умут Каан Йенилмез (Турция) 6:1, 6:1

Перт, Австралия ($25,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Марианна Закарлюк (Украина, 4) – Сара Прескотт (Австралия) 6:0, 6:0



Анталья, Турция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Орина Столярчук (Украина) – Ана Бьянка Михаила (Румыния, 11) 3:6, 0:6

Ираклион, Греция ($15,000; Clay – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Мария Берген (Украина) – Сара Ланса (Португалия, 8) 6:4, 6:4

Монастир, Тунис ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Анна Лаура Гинка (Украина, WC) – Мари Вилле (Франция, 15) 1:6, 1:6

Шарм-эль-Шейх, Египет ($15,000; Hard – Outdoor)

Квалификация. 1 круг

Владимир Ужиловский (Украина) – Ибрахим Кибет Его (Кения) 7:6, 6:2



Каринтия, Австрия (Grade 3; Carpet – Indoor)

Квалификация. 2 круг

Мария Долженко (Украина, 1) – Сара Микача (Босния и Герцеговина) 4:6, 6:3, 8-10

Алжир, Алжир (Grade 4; Clay – Outdoor)

Квалификация. 2 круг

Артём Бабаев (Украина) – Гассер Гассер Алаа Семф эль-Дин (Египет) 6:0, 6:0

Даниил Щеблыкин (Украина, 1) – Селим Хуаджа (Тунис) 6:3, 2:6, 12-14

Тарту, Эстония (Grade 5; Carpet – Indoor)

Квалификация. 3 круг

Елена Грекул (Украина, 1) – Жофия Михалка (Венгрия, 7) 6:0, 6:2

София Вдовиченко (Украина, 3) – Меда Рейморите (Литва) 7:6(4), 6:2

Владимир Якубенко (Украина, 4) – Артём Саломатов (Россия) 6:3, 3:6, 3-10

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