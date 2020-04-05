Симона Халеп: “Собираюсь ничего не делать ещё ближайший месяц.”

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Даяна Ястремская: "Сейчас нужно перебороть свое "хочу" и сидеть дома, быть жестче самим с собой"

Списки всех теннисных турниров, которые отменили ATP и WTA

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Румынская теннисистка дала интервью в рамках Eurosport’s Tennis Legends vodcast



– Какая сейчас ситуация в вашей стране?

– В Румынии всё довольно плохо. Всё отменяется и закрывается. У нас около 2000 случаев заболевания и не так много летальных исходов, но ситуация становится хуже, потому что очень много людей приезжает из Италии. Госпиталям не так просто справится с прибывающими пациентами. Но я готовилась ещё за неделю, пока всё закроется. Я самоизолировалась, потому что действительно боюсь этого вируса и того, что слышала о Китае и других странах. Всем нелегко сейчас, нам нельзя выходить на улицу, но давайте примем это, будем думать только о хорошем, потому что это самое главное на данный момент. В любом случае, я бы всё равно не сыграла в Индиан-Уэллс, потому что была травмирована, но было обидно видеть новости об отмене турниров. Все мы скучаем по туру, я скучаю по игрокам, по болельщикам. Я нахожусь дома с февраля, а так долго я не была дома несколько лет. Из всего нужно извлекать позитив и стараться наслаждаться этим временем.

– Чем вы теперь занимаетесь?

– Я дома уже 22 дня и совсем не выхожу, потому что меня пугает вся эта ситуация с коронавирусом. Я не хочу нервничать и как-то беспокоиться. Теперь я просыпаюсь в 10-11 утра, много спать – очень хорошо для организма. Никакого будильника, никакого расписания. Просто встаю, когда хочу. Затем я завтракаю, и иду на небольшую пробежку. Вернувшись домой, я делаю другие физические упражнения. Так я держу себя в форме каждый день.

– В теннис играете?

– Это самый долгий период, когда я даже не прикасалась ни к мячу, ни к ракетке. Это продолжается с Дубая. И я собираюсь ничего не делать ещё ближайший месяц.

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– Как думаете, пауза продолжится после июля?

– Мне кажется, перерыв будет дольше. Мы надеемся сыграть на US Open, но сейчас у Нью-Йорка большие проблемы. Не знаю, как всё будет происходить после такого длительного отсутствия турниров. Мы никогда не были в такой ситуации, для всех нас это будет что-то новое. Безусловно, мне будет непросто снова найти свой ритм.

– Появлялся ли в вашей голове наихудший сценарий нынешней паузы в сезоне?

– Самый худший сценарий – это тот, что в этом году тенниса больше не будет. Но мы точно переживём этот период, если будем придерживаться рекомендаций и сидеть дома. Но сейчас я считаю, что пауза продлится и после июля.

– Над какими элементами своей игры вы будете работать?

До этого периода мой самый длительный перерыв был три недели. У меня ещё не было подобного опыта. Я не знаю, чего ожидать, но самая важная вещь, скажем так, это мои ноги. Именно поэтому я бегаю – я хочу держать свои мышцы в тонусе. Если я буду хорошо передвигаться по корту, значит и с теннисом будет всё хорошо.

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Фото: Instagram.