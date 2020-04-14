Наоми Броди: “В начале паузы в сезоне думала устроиться работать в супермаркет”

Новости

Никакого тенниса или очень много турниров: глава ATP прокомментировал судьбу этого сезона

Даяна Ястремская: "Нам все еще очень нужны волонтеры!"

Марианна Закарлюк: "В детстве нас с сестрой готовили будто к армии"

Турнир первых ракеток мира: голосуйте за своих фавориток в WTA

Британская теннисистка поделилась своей точкой зрений по поводу приостановления турниров



499-я ракетка мира Наоми Броди, которая в 2017 году поднималась на 56-е место в рейтинге WTA, призналась, что задумывалась о том, чтобы найти новую работу до возобновления тура.

“Теннис – это индивидуальный вид спорта, мы играем и зарабатываем деньги. Если мы не играем, мы их не зарабатываем. Всё просто. В начале всего этого я подумывала устроится на работу в супермаркет, потому что у них были свободные вакансии.

Пока тур на паузе, никто не зарабатывает. Я знаю многих игроков с низким рейтингом, которые и так мало зарабатывали, у них нет никаких сбережений и они уже начали кампанию, чтобы получить хоть какую-то финансовую поддержку.

> Член Совета игроков WTA: “Нас, теннисисток, будто временно уволили”

Хоть есть немного обнадёживающий фактор – все сейчас в одинаковом положении. Страны закрыты и, если у тебя нет корта на заднем дворе, то у тебя не получится поиграть в теннис”.

Наоми и её брат Лиам, который также является профессиональным игроков, стали волонтёрами и помогают жителям своего района с покупками.

> Из-за пандемии коронавируса ATP и WTA приостанавливают проведение турниров: все новости



Добровольные пожертвования

Дорогие посетители, помочь существованию и развитию проекта можно с помощью кнопки ниже!



Помочь

Источник:

www.bbc.com

Фото: j48tennis.net.