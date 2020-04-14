Наоми Броди: “В начале паузы в сезоне думала устроиться работать в супермаркет”

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Британская теннисистка поделилась своей точкой зрений по поводу приостановления турниров
499-я ракетка мира Наоми Броди, которая в 2017 году поднималась на 56-е место в рейтинге WTA, призналась, что задумывалась о том, чтобы найти новую работу до возобновления тура.
“Теннис – это индивидуальный вид спорта, мы играем и зарабатываем деньги. Если мы не играем, мы их не зарабатываем. Всё просто. В начале всего этого я подумывала устроится на работу в супермаркет, потому что у них были свободные вакансии.
Пока тур на паузе, никто не зарабатывает. Я знаю многих игроков с низким рейтингом, которые и так мало зарабатывали, у них нет никаких сбережений и они уже начали кампанию, чтобы получить хоть какую-то финансовую поддержку.
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Хоть есть немного обнадёживающий фактор – все сейчас в одинаковом положении. Страны закрыты и, если у тебя нет корта на заднем дворе, то у тебя не получится поиграть в теннис”.
Наоми и её брат Лиам, который также является профессиональным игроков, стали волонтёрами и помогают жителям своего района с покупками.
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Источник:
www.bbc.com
Фото: j48tennis.net.