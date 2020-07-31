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Теннис

На благотворительном аукционе от тренеров ATP собрали более 200 тысяч долларов

Евгений НикитюкНет комментариев
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Наставники тура вместе с игроками организовали сбор средств во время паузы в сезоне.

В начале июня участники ATP Coach Program вместе с теннисной ассоциацией объявили о начале акции по сбору средств для поддержки тренеров.

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Напомним, что на аукцион были выставлены лоты в виде разных инициатив для болельщиков (частные тренировки, билеты на матчи, доступ за кулисы теннисных турниров и другие). Также желающие могли сделать свой отдельный благотворительный взнос.

Подводя итоги, в АТР озвучили окончательную сумму – более $225 тысяч. Известно, что часть вырученных средств направят в фонд поддержки UNICEF из-за пандемии коронавируса.

> Официально: на Программу поддержки теннисистов собрали 6 миллионов долларов

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Источник:
atptour.com

Фото: ATP.

Источник: btu.org.ua
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