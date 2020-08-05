На US Open планируют штрафовать игроков, которые нарушат условия проживания на турнире

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Организаторы Открытого чемпионата США накануне опубликовали свой регламент безопасности во время проведения соревнований.



В перечне правил есть, в том числе, и следующие:

– Если игрок покинет «пузырь» турнира без разрешения от директора соревнований или главного медицинского эксперта, его отстранят от выступления и оштрафуют на сумму, которую пока не указывают. Если тренер или другой гость покинет «пузырь», их аккредитация будет аннулирована (игрок/гость должен будет покинуть отель турнира в течение 24 часов). Игрока или гостя также оштрафуют и запретят получать аккредитацию на турнир в 2021 году.

– Игроки, которые будут жить в частных домах, а не в официальном отеле, должны согласовать это с USTA и предоставить свой план по технике безопасности. Ассоциация должна будет иметь доступ к постоянному мониторингу. Лица, которые не получили официального разрешения от турнира и не прошли тестирование, не смогут посещать игроков в их домах.



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– Каждому игроку разрешается приехать на турнир с 3 сопровождающими максимум (гостями или членами команды). Но только один из них сможет проходить с игроком на территорию теннисного комплекса, где идут соревнования, в раздевалки, зоны отдыха игроков и столовые.

– В раздевалке одновременно смогут находиться не больше 30 человек, при этом сопровождающие должны будут покидать её как можно раньше. В связи с отсутствием болельщиков, на территории комплекса создали новые зоны для занятий фитнесом и отдыха на открытом воздухе.

– Игроки и их гости будут протестированы дважды (когда приезжают и примерно через 48 часов, также рекомендовано пройти тесты на антитела). Те, у кого будет положительный результат на наличие антител, будут реже проходить тесты во время турнира.

– Те игроки, которые сдадут положительный ПЦР-тест во время турнира, будут автоматически отстранены от выступлений и изолированы в своих комнатах на 10 дней. Те игроки, которые сдадут положительные тесты до начала соревнований, смогут принять участие в турнире, если пробудут необходимое время на карантине и получат разрешение от медицинской службы. Если положительный результат покажет тест гостя игрока, с которым тот живет в одной комнате, теннисист будет автоматически отстранен от выступлений.

Открытый чемпионат США в Нью-Йорке должен стартовать 31 августа.

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Источник:

nytimes.com