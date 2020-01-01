Новое на сайте

еще
Среда, 1 января, 2020
+380730902942 info@euro.com.ua
главные спортивные новости Украины и мира
ГлавнаяАвтоспортНовогоднее поздравление от Арифа Рагимова
Автоспорт

Новогоднее поздравление от Арифа Рагимова

AdminНет комментариев
Добавлено

Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками и пригласил всех на Гран При Азербайджана.

Ариф Рагимов: «Мы от всей команды Baku City Circuit и, можно сказать, от всей нашей страны поздравляем с наступающим Новым годом болельщиков и читателей F1News.ru и желаем всего наилучшего!

Ждём в Баку в июне и надеемся, что следующий сезон будет лучшим в истории Формулы 1!»

Источник:www.f1news.ru
загрузка...
Написать комментарий

Добавить комментарий

4 × 2 =

Вам может понравиться

Рекомендуем посмотреть

f7f87794
Подробнее в Автоспорт
Новогоднее поздравление от Франца Тоста

С Новым годом, друзья! С 2020-м!!!

Новогодний прогноз на 2020-й: Мнение букмекеров

Новогоднее поздравление от Алексея Титова

Новогоднее поздравление от Даниила Квята

Закрыть