Новогоднее поздравление от Арифа Рагимова

Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками и пригласил всех на Гран При Азербайджана.

Ариф Рагимов: «Мы от всей команды Baku City Circuit и, можно сказать, от всей нашей страны поздравляем с наступающим Новым годом болельщиков и читателей F1News.ru и желаем всего наилучшего!

Ждём в Баку в июне и надеемся, что следующий сезон будет лучшим в истории Формулы 1!»