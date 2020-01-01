Новогоднее поздравление от Арифа Рагимова

Ариф Рагимов, исполнительный директор Baku City Circuit, поздравил российских болельщиков с наступающими праздниками и пригласил всех на Гран При Азербайджана.
Ариф Рагимов: «Мы от всей команды Baku City Circuit и, можно сказать, от всей нашей страны поздравляем с наступающим Новым годом болельщиков и читателей F1News.ru и желаем всего наилучшего!
Ждём в Баку в июне и надеемся, что следующий сезон будет лучшим в истории Формулы 1!»
Напишите здесь свой комментарий
Имя
Email
Пожалуйста, введите ответ цифрами: