Николас Латифи: Я не мог поверить, что получил контракт

Николас Латифи станет единственным дебютантом этого сезона – о его контракте с Williams было объявлено накануне финальной гонки сезона. Тогда он спокойно отреагировал на эту новость, но только потому что не мог поверить, что добился цели.

Николас Латифи: «Я не столь эмоционально отреагировал на новость о контракте, потому что в глубине души очень удивился, но на самом деле это стало воплощением моей мечты.

Я половину жизни участвую в гонках и давно стремился попасть в Формулу 1, но мне было сложно поверить, что теперь у меня есть контракт, и я наконец-то добился цели. Наверное, только на стартовой решётке в Мельбурне я пойму, что всё это действительно произошло – возможно, я буду стартовать последним, и когда погаснут огни, я подумаю: “Всё это происходит на самом деле”. Я очень рад, с нетерпением жду начала сезона, и у меня боевой настрой.

Многие забывают, что я довольно поздно начал гоночную карьеру – я сел за руль карта только в 13 лет, в отличие от парней вроде Макса Ферстаппена и Эстебана Окона, занимавшихся картингом с 4 лет. С начала моей гоночной карьеры до дебюта в Формуле 1 прошло около 12 лет. Но, думаю, что это нормально, ведь, например, Макс тоже вышел на старт своего первого Гран При, когда ему было 17, т.е. через 13 лет после начала карьеры.

Конечно, я старше недавних дебютантов Формулы 1, но у меня достаточно опыта в автоспорте, так что всё в порядке. Мне представляется, что сейчас я лучше подготовлен к Формуле 1, чем когда-либо ранее, и пришло время сделать следующий шаг».