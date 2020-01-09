Экологи в Зандфорте вновь ждут ответа от организаторов

Организаторы Гран При Нидерландов в Зандфорте получили немало разрешений на проведение гонки, но активисты этого тихого местечка по-прежнему обеспокоены. На этот раз тем, что проведение Гран При оставит «непропорционально большой» след…

«Дело вовсе не в трёх днях. Подготовка к Гран При начнётся гораздо раньше. Изменится схема дорожного движения, появятся ограждения и огромные велопарковки, от чего пострадают постоянные посетители пляжей в Зандфорте и на морском курорте Bloemendaal. Проведение этапа Формулы 1 станет серьёзной нагрузкой для окружающей среды как минимум на неделю. Мы считаем, что это непропорционально большой след. Кроме того, будут установлены акустические системы для концертов, системы громкой связи – всё это доставит множество неудобств», – заявил активист экологического фонда Марк Янссен.

Экологи составили список из 12 критических замечаний и до конца следующей недели ждут от организаторов письменного ответа, чтобы выдать очередное разрешение.