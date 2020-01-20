Братчес покинет пост коммерческого директора Ф1

Американец Шон Братчес в конце января покинет пост коммерческого директора Формулы 1, который занял три года назад, после перехода руководства к Liberty Media. Братчес вернётся домой в США, но какое-то время продолжит работать в качестве консультанта.

«Братчес решил вернуться в США, чтобы быть ближе к своей семье и начать следующую главу в соей жизни», – сказано в официальном заявлении.

Шон Братчес: «Я хочу поблагодарить своих коллег в Формуле 1 за фантастические усилия и самоотверженность, они – лучшие из лучших. Я уверен, они будут продолжать работу в интересах болельщиков и реализуют стратегию, которую мы наметили на ближайшие годы.

Я горжусь тем, что оставляю Формулу 1 в лучшей форме, чем в 2017 году. Я знаю, что тот фундамент, который нам удалось заложить, будет служить болельщикам по всему миру и привлекать новую аудиторию».

Чейз Кэри, исполнительный директор Формулы 1: «Шон Братчес смог реформировать коммерческую сторону Формулы 1, что очевидно по росту нашего бизнеса. Я рад, что Шон и в США продолжит работу в качестве консультанта. С нетерпением жду его советов и помощи. Я желаю ему всего наилучшего в его будущих начинаниях».