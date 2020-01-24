Вандорн: В Формуле E многое зависит от стабильности

После трёх первых гонок нового сезона Формулы E Стоффель Вандорн, выступающий за заводскую команду Mercedes, лидирует в личном зачёте электрического чемпионата. Хотя его преимущество перед Александером Симсом, гонщиком BMW, совсем невелико, всего три очка. При этом у бельгийца пока нет побед, в отличие от Симса, но по опыту прошлого года он хорошо усвоил, что главное в Формуле E – это стабильность.

После сдвоенного этапа в Саудовской Аравии Вандорн был на второй строчке, а первую занимал Симс. Поэтому в соответствии с регламентом Формулы E на чилийском этапе он попал в первую квалификационную сессию вместе с другими четырьмя гонщиками лидирующей группы. Её участники оказываются в наиболее неблагоприятном положении, поскольку в начале квалификации асфальт ещё очень пыльный, и показать хорошее время довольно сложно.

И всё-таки Стоффель в этой ситуации сделал максимум возможного.

«Если, как это было со мной в Чили, вы выезжаете на квалификацию в первой группе, то самое важное – минимизировать потери, – рассказал Вандорн. – Думаю, мне это удалось, и я неплохо справился с задачей.

Я хорошо провёл квалификацию, показав лучшее время в первой группе, которое в итоге оказалось девятым. Девятая стартовая позиция оказалась решающей в борьбе за очки. Впрочем, мои дела не всегда складывались наилучшим образом, пару раз на трассе у меня были контакты с Жаном-Эриком Вернем и с кем-то ещё. Поэтому не могу сказать, что машина была в полном порядке. Но я доволен тем, как всё закончилось, ведь я сделал максимум возможного.

Такой формат квалификации мне нравится, хотя показать хорошее время очень непросто. Если вы выезжаете на трассу в первой группе, то у вас нет реальных шансов претендовать на поул. Поэтому в Чили мы хорошо понимали, что если сможем квалифицироваться поближе к первой десятке – это уже будет неплохо. И я показал 9-е время.

Восемь очков за 6-е место в Сантьяго – важный результат, поскольку в этом чемпионате очень многое зависит от стабильности. В первых трёх гонках я дважды финишировал третьим и один раз – шестым – по-моему, всё идёт неплохо.

Кроме того, наша команда тоже сделала заметный шаг вперёд, по крайней мере, в плане эффективности работы и конкурентоспособности».