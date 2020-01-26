Татьяна Кальдерон рассчитывает остаться в Alfa Romeo

Колумбийская гонщица Татьяна Кальдерон уже не первый год сотрудничает с Alfa Romeo: она стала девелопмент-драйвером в 2016-м, когда команда из Хинвила ещё называлась Sauber, а в 2019-м подписала контракт тест-пилота.

В этот уик-энд Кальдерон дебютировала в гонках на выносливость: она выступает в «24 часах Дайтоны» в женском экипаже вместе с Рахель Фрей, Кэтрин Лег и Кристиной Нильсен, пилотируя спорткар Lamborghini Huracan GT3 Evo команды GEAR Racing. 26-летняя гонщица рассказала, что новый опыт ей нравится, но при этом она надеется продолжить сотрудничество с Alfa Romeo в Формуле 1.

Татьяна Кальдерон: «Я в полном восторге, ведь автодром в Дайтоне – особенное место! Это мой первый 24-часовой марафон, я выступаю в экипаже с тремя другими девушками, они уже очень опытные гонщицы. Здесь отличная погода, и я пилотирую Lamborghini, хотя обычно сотрудничаю с Alfa Romeo.

В этом году я участвую в японском чемпионате Super Formula, но при этом продолжаю работать в команде Alfa Romeo Racing в Формуле 2. Ожидаю, что через пару недель контракт с ней будет продлён, и горжусь тем, что наше сотрудничество продолжается. Там у меня отличные напарники: Антонио Джовинацци – очень умный парень, а Кими Райкконен – профессионал высочайшего уровня».