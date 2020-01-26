Тодт: Шарль Леклер заслуживает чемпионского титула

В этот уик-энд Жан Тодт находится в Монако, поскольку в январе там проходит Rallye Monte-Carlo, с которого по традиции начинается сезон в WRC.

О том, что президент FIA получил Орден Святого Карла из рук князя Альбера II, мы рассказывали, но также он был приглашён в Пресс-клуб Монако, где пообщался с местными журналистами.

В своё время, с 1993-го по 2007 год, Тодт руководил командой Ferrari, став первым иностранцем, которому в Маранелло доверили этот пост, и при нём Скудерия добилась фантастических успехов. Она восемь раз побеждала в Кубке конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира, причём Михаэль Шумахер завоевал пять титулов подряд. Затем, в 2007-м, один раз это удалось Кими Райкконену.

Кстати, своим назначением Тодт был обязан Берни Экклстоуну, бывшему главе менеджмента Формулы 1.

«Чтобы продавать свой продукт, ему было нужно, чтобы такая команда, как Ferrari, стала конкурентоспособной, – вспоминал он. – Он думал, что я смогу в Формуле 1 воспроизвести то, чего до этого добился в Peugeot».

С начала 80-х до 1993 года Тодт занимался спортивными программами Peugeot, и его команды два раза выигрывали чемпионаты мира по ралли, четыре раза – ралли-рейд «Дакар» и дважды – «24 часа Ле-Мана».

Разумеется, журналисты в Монако спросили его о Шарле Леклере, новом лидере Скудерии, менеджером которого является Николя Тодт, сын президента FIA.

«Шарль должен добиться, чтобы у него была машина, способная выигрывать гонки, и такая же команда, – ответил Тодт. – Я желаю ему стать чемпионом мира, он этого заслуживает. Но всё будет зависеть от машины, которую ему предстоит пилотировать. Я считаю, что победа в чемпионате на 80% зависит от машины и на 20% – от таланта гонщика. Эти 20% у Шарля уже есть».

Также на встрече в Пресс-клубе Монако была затронута тема экологии. Тодт сыграл большую роль в том, что среди чемпионатов, которые проходят под эгидой FIA, теперь есть и электрическая Формула E, в которой заводских команд уже намного больше, чем в Ф1.

«Цель в том, чтобы люди, живущие в городах, покупали электромобили, – прокомментировал глава Международной автофедерации. – Гонки должны быть лабораторией для современных технологии и их рекламной витриной.

Формула 1 взяла курс на достижение углеродной нейтральности к 2030 году, но я надеюсь, что мы поставим перед собой ещё более амбициозные задачи. Тем хуже для тех, кто продолжает кричать, что мы разрушаем традиции автоспорта, особенно тем, что применяем гибридные силовые установки в Ф1. Если бы десять лет назад мы не приняли этого решения, сегодня наш спорт критиковали бы намного жёстче. Более того, я не исключаю, что он бы просто оказался в опасной ситуации».