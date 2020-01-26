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Автоспорт

Тодт: Шарль Леклер заслуживает чемпионского титула

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В этот уик-энд Жан Тодт находится в Монако, поскольку в январе там проходит Rallye Monte-Carlo, с которого по традиции начинается сезон в WRC.

О том, что президент FIA получил Орден Святого Карла из рук князя Альбера II, мы рассказывали, но также он был приглашён в Пресс-клуб Монако, где пообщался с местными журналистами.

В своё время, с 1993-го по 2007 год, Тодт руководил командой Ferrari, став первым иностранцем, которому в Маранелло доверили этот пост, и при нём Скудерия добилась фантастических успехов. Она восемь раз побеждала в Кубке конструкторов, а её гонщики шесть раз становились чемпионами мира, причём Михаэль Шумахер завоевал пять титулов подряд. Затем, в 2007-м, один раз это удалось Кими Райкконену.

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Кстати, своим назначением Тодт был обязан Берни Экклстоуну, бывшему главе менеджмента Формулы 1.

«Чтобы продавать свой продукт, ему было нужно, чтобы такая команда, как Ferrari, стала конкурентоспособной, – вспоминал он. – Он думал, что я смогу в Формуле 1 воспроизвести то, чего до этого добился в Peugeot».

С начала 80-х до 1993 года Тодт занимался спортивными программами Peugeot, и его команды два раза выигрывали чемпионаты мира по ралли, четыре раза – ралли-рейд «Дакар» и дважды – «24 часа Ле-Мана».

Разумеется, журналисты в Монако спросили его о Шарле Леклере, новом лидере Скудерии, менеджером которого является Николя Тодт, сын президента FIA.

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«Шарль должен добиться, чтобы у него была машина, способная выигрывать гонки, и такая же команда, – ответил Тодт. – Я желаю ему стать чемпионом мира, он этого заслуживает. Но всё будет зависеть от машины, которую ему предстоит пилотировать. Я считаю, что победа в чемпионате на 80% зависит от машины и на 20% – от таланта гонщика. Эти 20% у Шарля уже есть».

Также на встрече в Пресс-клубе Монако была затронута тема экологии. Тодт сыграл большую роль в том, что среди чемпионатов, которые проходят под эгидой FIA, теперь есть и электрическая Формула E, в которой заводских команд уже намного больше, чем в Ф1.

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«Цель в том, чтобы люди, живущие в городах, покупали электромобили, – прокомментировал глава Международной автофедерации. – Гонки должны быть лабораторией для современных технологии и их рекламной витриной.

Формула 1 взяла курс на достижение углеродной нейтральности к 2030 году, но я надеюсь, что мы поставим перед собой ещё более амбициозные задачи. Тем хуже для тех, кто продолжает кричать, что мы разрушаем традиции автоспорта, особенно тем, что применяем гибридные силовые установки в Ф1. Если бы десять лет назад мы не приняли этого решения, сегодня наш спорт критиковали бы намного жёстче. Более того, я не исключаю, что он бы просто оказался в опасной ситуации».

Источник:www.f1news.ru
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