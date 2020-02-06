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Автоспорт

Джек Эйткен – резервный гонщик Williams

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Накануне Джек Эйткен объявил об уходе из Renault, а сегодня о контракте с британцем объявили в Williams. В 2020-м Джек будет резервным гонщиком команды из Гроува, и в этом статусе приедет на все Гран При, чтобы в случае необходимости заменить одного из основных пилотов. Кроме того, Эйткен будет работать на симуляторе Williams и примет участие в пятничной тренировке.

Джек Эйткен: «Для меня большая честь стать резервным гонщиком Williams в сезоне 2020 года. Williams – команда с богатым наследием и продолжительным опытом участия в Формуле 1. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в модернизацию машины, работая на симуляторе и тестах».

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Клэр Уильямс, заместитель руководителя команды: «Достижения Джека впечатляют, и его ждёт великолепная карьера. Мы считаем, что у него есть всё необходимое, чтобы добиться успеха в спорте.

Джек продемонстрировал свои способности в GP3 и Формуле 2, и теперь мы ждём, каких результатов он добьётся в роли резервного гонщика команды».

Источник:www.f1news.ru
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