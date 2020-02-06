Джек Эйткен – резервный гонщик Williams

Накануне Джек Эйткен объявил об уходе из Renault, а сегодня о контракте с британцем объявили в Williams. В 2020-м Джек будет резервным гонщиком команды из Гроува, и в этом статусе приедет на все Гран При, чтобы в случае необходимости заменить одного из основных пилотов. Кроме того, Эйткен будет работать на симуляторе Williams и примет участие в пятничной тренировке.
Джек Эйткен: «Для меня большая честь стать резервным гонщиком Williams в сезоне 2020 года. Williams – команда с богатым наследием и продолжительным опытом участия в Формуле 1. Я с нетерпением жду возможности внести свой вклад в модернизацию машины, работая на симуляторе и тестах».