В Сильверстоуне довольны продажей билетов на Гран При

Сегодня пресс-служба Сочи Автодрома сообщила, что билеты на сентябрьский Гран При России продаются лучше, чем в прошлом году. Аналогичный рост интереса болельщиков видят и в Сильверстоуне – болельщики забронировали рекордное число билетов на Гран При Великобритании.

Места на многих трибунах уже или полностью распроданы или на них осталось всего несколько билетов. Организаторы гонки рассчитывают, что Сильверстоун посетят 300 тысяч болельщиков.

Стюарт Прингл, управляющий директор: «В мае 1950 года примерно 150 тысяч человек приехали в Сильверстоун, чтобы посмотреть первую в истории гонку Формулы 1. Спустя 70 лет мы ждём у себя почти в два раза больше страстных болельщиков со всего мира на ещё один великолепный гоночный уик-энд».