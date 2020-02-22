Райкконен продлил контракты с финскими спонсорами

На этой неделе стало известно, что финская компания iLOQ, которая разрабатывает и производит инновационные электронные замки, продлила спонсорский контракт с Кими Райкконеном и продолжит его поддерживать в 2020 году. Логотипы компании появятся не только на комбинезоне гонщика Alfa Romeo, но и на его бейсболке.

«Иметь дело с этой компанией легко и приятно, – подчеркнул Кими. – У нас схожие взгляды на многое. В противном случае, наверное, я бы не стал с ней сотрудничать. И так приходится делать много такого, что мне не по душе, поэтому я не хочу заниматься ещё чем-то подобным. Но это хорошие люди».

У Райкконена есть ещё два персональных спонсора – это финская компания Hartwall, производитель популярного слабоалкогольного напитка, который в народе называют «Lonkero», и таиландская пивоварня Singha.

Компания Boon Rawd Brewery, которой принадлежит этот бренд, регулярно устраивает фестивали картинга в Бангкоке, и Кими с удовольствием принимает в них участие, а также помогает местным юным картингистам овладевать секретами этого вида спорта.

«Приятно видеть, как ребята гоняют там на картах, причём большинство из них совсем юные, – сказал финн. – При этом многие из них ездят уже лучше нас. Здорово, что они развиваются, и кто-то уже выступает в соревнованиях в Италии. Я рад, что они получили такую возможность».

Сотрудничество между Singha и Райкконеном началось в 2015 году, когда Кими выступал за команду Ferrari, и стороны неизменно довольны его результатами, поэтому оно продолжается и сейчас, когда финн перешёл в Alfa Romeo.