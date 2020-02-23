Ферстаппен: Риккардо по-прежнему один из самых быстрых

По мнению Макса Ферстаппена, Даниэль Риккардо остаётся одним из самых быстрых гонщиков, несмотря на то, что в прошлом году, когда он уже выступал за Renault, ему ни разу не удалось подняться на подиум.

Ферстаппен и Риккардо были напарниками в Red Bull Racing, после чего австралиец решил перейти в Renault, поскольку понимал, что в команде делают ставку на молодого и перспективного голландца. Хотя результаты они показывали вполне сравнимые.

Когда Ферстаппена спросили, не обеднела ли Формула 1 после того, как Риккардо выбыл из группы претендентов на подиумы и победы, Макс ответил так: «Выиграл бы от этого наш спорт, особой роли не играет, но Даниэль точно бы выиграл, если бы сражался в первых рядах.

Он много улыбается, у него всегда хорошее настроение, но я думаю, что он улыбался бы ещё больше, если бы одерживал победы и поднимался на подиум. Я знаю Даниэля, он очень быстрый гонщик, поэтому могу представить, что в прошлом году ему было нелегко.

Сравнивать его с кем-то уровня Льюиса Хэмилтона сложно, потому что это будет некорректно. Но Даниэль был быстрее Себастьяна Феттеля в 2014-м, когда они были напарниками в Red Bull, да и я достаточно долго с ним гонялся, так что знаю, насколько он быстрый.

Когда я только перешёл в Red Bull Racing, у меня было мало опыта, но со временем я становился сильнее, крепли мои связи с командой, а он был хорошим напарником, и мы очень активно друг друга подгоняли. Это шло на пользу команде, ведь, сражаясь друг с другом, мы старались найти ту самую последнюю десятую, и это поднимало настрой всему коллективу. С ним приятно работать, это было хорошее время».