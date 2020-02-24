Марк Хьюз о том, что дела Ferrari не так уж плохи

Британский эксперт Марк Хьюз проанализировал итоги первых трёх дней тестов в Барселоне и пришёл к выводу, что предсезонная форма Ferrari намного лучше, чем можно судить по скорости красной машины на одном быстром круге.

Предположение, что новой машине Ferrari не хватает скорости на одном быстром круге, расстроило болельщиков Скудерии, но не стоит переживать раньше времени. Сравнительный анализ данных, полученных в ходе имитаций гонки, которые в Mercedes провели в четверг, а в Ferrari и Red Bull Racing в пятницу, говорит о том, что SF1000 вполне конкурентоспособна.

Гонщики чемпионской команды Льюис Хэмилтон и Валттери Боттас проводили имитации гонки в четверг, при этом британец был заметно быстрее. Он проехал три отрезка, 15, 17 и 29 кругов, дважды поменяв шины – это лишь на пять кругов меньше, чем дистанция Гран При Испании (66 кругов).

В пятницу утром имитацией гонки занимался Макс Ферстаппен, но работу на трассе пришлось прервать из-за красных флагов после восьми кругов третьего отрезка. На его машину поставили свежий комплект резины, и он всё-таки довёл дело до конца, проехав в гоночном темпе 51 круг (без учёта 8 кругов прерванной попытки).

В Ferrari не проводили полной имитации гонки, но в первой половине дня в пятницу Себастьян Феттель проехал серию кругов, идентичную по продолжительности первому отрезку, что в ходе имитаций гонки преодолели Хэмилтон и Ферстаппен. Хотя сравнение результатов не будет идеальным, поскольку в последний день тестов состояние покрытия трассы было несколько лучше, чем в четверг.

Т.е. Ferrari и Red Bull Racing работали в более благоприятных условиях. Тем не менее, стоит обратить внимание на тот факт, что темп, показанный Феттелем в ходе серии из 15 кругов, был практически такой же, как на аналогичном отрезке у Хэмилтона днём ранее.

Стоит напомнить, что в ходе имитации гонки в бак машины наливается как раз столько топлива, сколько нужно, чтобы проехать полную дистанцию Гран При, а гонщик следует заранее оговорённому плану, в определённые моменты заезжая на пит-стопы.

Сравнительный анализ гоночного темпа Mercedes, Ferrari и Red Bull Racing на тестах, говорит о том, что Хэмилтон к моменту первого пит-стопа оторвался бы от Феттеля всего на одну секунду, если бы они реально соперничали на трассе. Себастьян в свою очередь опередил бы Ферстаппена на 9 секунд. Впрочем, назвать эти выкладки строго научными нельзя, поскольку гонщики работали на трассе в разных условиях, и нет точной информации о количестве топлива в баках их машин.

В частности, мы не знаем, что Феттель начал свой отрезок в 16 кругов со 100 кг топлива. Но можно сравнить результаты, которые он показывал до этого. Свой лучший круг на тестах он проехал за 1 мин. 18,5 секунды. Если допустить, что тогда в баке его Ferrari было как минимум 30 кг бензина (что типично для тестов), то расчёты подсказывают следующее: в ходе имитации гонки он преодолел первый круг длинной серии за 1 мин. 21,78 секунды, т.е. на 3,28 секунды медленнее, чем в режиме квалификации – вполне возможно, что в начале отрезка в 16 кругов топливная нагрузка была на уровне 100 кг.

Правда, возникает другой вопрос. Почему в случае с Ferrari разница между лучшим кругом и первым кругом на машине с полными баками составляет 3,28 секунды, тогда как гонщики Mercedes и Red Bull Racing показали на коротких сериях гораздо более впечатляющие результаты?

Анализ данных GPS наводит на мысль о том, что в Ferrari включали на двигателях режимы ограниченной мощности, в том числе и когда проводили короткие серии кругов – она была меньше даже по сравнению с Alfa Romeo и Haas, клиентскими командами Скудерии. А для имитации гонки в Mercedes и Red Bull тоже понизили мощность своих силовых установок, поэтому темп всех трёх команд оказался на сравнимом уровне.

Всё сказанное позволяет предположить, что в Ferrari в первые три дня тестов занимались исключительно настройкой аэродинамики и никуда не торопились. Более детальный анализ гоночного темпа и его снижения по ходу длинных серий также даёт основания предположить, что SF1000 более экономно расходует резину, чем машина Mercedes. В случае со Скудерией падение темпа составило примерно 0,07 секунды на круге, в случае с Mercedes этот показатель был на уровне 0,115 секунды.

С одной стороны, серебристые машины пока в любом случае быстрее красных, с другой, у болельщиков Ferrari пока нет серьёзных оснований для паники. В любом случае на следующей неделе мы получим дополнительную информацию, которая позволит составить более полную картину.